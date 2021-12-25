6 способов стать активнее без спортзала

Фитнес-эксперт Егор Фукалов считает, что жизнь может быть активной и за рамками фитнес-клуба.

Делайте зарядку

Она поможет стать продуктивнее перед походом на работу и повысит силовые качества.

Ходите пешком при любом удобном случае

Ходьба – один из самых лучших способов жиросжигания, который доступен каждому: вне зависимости от возраста и веса.

Пользуйтесь лестницей вместо лифта

Это будет отличный способ дополнительно нагрузить мышцы во время рабочего дня.

Паркуйте машину подальше от дома

Автомобиль расслабляет человека. Оставляя её дальше, вы будете больше двигаться и сожжёте лишние калории.

Танцуйте

Учёные считают, что разучивание новых движений полезно для мозга. Помимо этого, танцы – отличный способ жиросжигания.

Растягивайтесь на рабочем месте

Это хорошо влияет на продуктивность работы и тонус мышц.

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