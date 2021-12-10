Фитнес-эксперт Егор Фукалов рассказал, как улучшить результат в спорте, если упражнения в динамике делать тяжело.
Развивается всё тело, но основная нагрузка ложится на ноги. Положительно влияет на все системы организма: иммунную, слуховую и т. д.
Основная нагрузка на ноги. Отличный летний вариант для их прокачки – можно проезжать большие дистанции без вреда для коленей. Уменьшает риск сердечных заболеваний.
Развивается всё тело, но основная нагрузка — на верхний плечевой пояс. Полезно для людей с проблемным позвоночником, а также уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Развивается всё тело, но основная нагрузка на ноги. Занятие на этом тренажёре отлично влияет на всю сердечно-сосудистую систему.
Развивается всё тело, но основная нагрузка — на ноги. Отличный зимний вариант активности для закаливания организма. Повышается устойчивость против вирусных инфекций.
От выносливости зависит ваше самочувствие и прогресс в тренировках.