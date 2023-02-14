Ана и Бастиан уже растят двух чудесных сыновей, а теперь у них будет ещё один малыш. Жизнь теннисистки и футболиста точно изменится!
Экс первая ракетка мира и чемпион мира по футболу познакомились благодаря Андреа Петкович. Но затем Ана всё взяла в свои руки и бросила Бастиану вызов в Ice Bucket Challenge.
Легендарный игрок «Баварии» оказался не из пугливых и ответил Иванович в видео, где обливается холодной водой. С тех пор началось общение двух спортсменов.
Они тайно проводили время вместе, прячась от репортёров на улицах Нью-Йорка. Однако СМИ всё равно их застали, и тогда Швайнштайгер решил открыто признаться в чувствах.
Игрок сделал это необычным способом: на сборах «Баварии» вышел на поле в бутсах с изображением сербского флага и словом «дорогая». Тогда-то и стало понятно, что пару связывает нечто большее, чем дружба.
Иванович появилась в жизни Швайнштайгера в самый радостный момент — после победы на чемпионате мира в Бразилии — и, хотя она мало что смыслила в футболе, сделала спортсмена ещё счастливее.
Бастиан ответил Ане взаимностью, регулярно поддерживая её на матчах. В конце концов, пара решила узаконить свои отношения: свадьбу они сыграли в 2016 году. Праздник длился два дня.
Церемония бракосочетания прошла во дворце Палаццо Кавалли-Франкетти в Венеции. Невеста была в шикарном платье за $ 100 тысяч. Обвенчались же молодожёны в церкви аббатства Мизерикордии в Каннареджо.
В 2018 году теннисистка и футболист впервые стали родителями — у них появился сын Лука, а примерно через год в их семье случилось пополнение — на свет появился малыш Леон.
И вот вновь радостная новость от Аны и Бастиана! Они станут родителями в третий раз. «Официально хотим сообщить, что теперь мы в меньшинстве», — написала спортсменка в социальных сетях.
Теперь жизнь многодетных родителей вновь изменится, но это не пугает их. Ана призналась, что важнее детей для неё нет ничего. Она отказалась от карьеры тренера ради них, потому что в ином случае не смогла бы проводить с ними время.
«В роли мамы у вас нет другого выбора, кроме как находиться в настоящем. Наверное, это был самый трудный урок для меня — научиться не переоценивать себя и не планировать, но я думаю, что становлюсь лучше», — говорила теннисистка.