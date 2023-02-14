Юные представители Поднебесной уже готовы ворваться в мировую теннисную элиту.
12 февраля молодой китаец завоевал первый титул ATP. В финале в Далласе он одержал волевую победу в матче с тремя тай-брейками, одолев американского гиганта (208 см!) Джона Иснера.
На пути к финалу У Ибин обыграл, в частности, таких топовых игроков, как Денис Шаповалов и Тейлор Фритц, посеянных третьим и первым соответственно.
Вообще, это первый мужской титул ATP для Китая в Открытой эре (с 1968 года). Благодаря своей победе У Ибин впервые в карьере стал 58-й ракеткой мира.
А ещё он был первой ракеткой мира по юниорам. Этого спортсмен добился после победы в юниорском US Open 2017 года.
Юная китаянка здорово шла по сетке турнира WTA в Абу-Даби. Во втором круге она обыграла чемпионку «РГ»-2017 Елену Остапенко, а в 1/4 разгромила первую ракетку России Дарью Касаткину (6:1, 6:2).
Однако в полуфинале Людмила Самсонова отомстила за соотечественницу. Чжэн Циньвэнь проиграла со счётом 4:6, 6:1, 4:6. Тем не менее китаянка впервые поднялась на 24-е место в рейтинге WTA.
И это не предел! Теннисистка заявляла, что её цель — топ-10. «У меня есть чёткое понимание, что в 2023 году я хочу войти в десятку лучших в рейтинге. Но я знаю, что мне предстоит пройти долгий путь», — цитирует её Punto de Break.
У китаянки прекрасная подача. Так, в первом круге US Open — 2022 она установила рекорд сезона, 21 раз подав навылет в матче с той же Остапенко.
В 2022 году WTA официально признала Чжэн Циньвэнь новичком сезона. Спортсменка начала сезон на 126-й строчке, а закончила его на 28-й.
Поразительно, но у Чжэн Циньвэнь уже две двойные «баранки» (победы 6:0, 6:0) в рамках WTA! В 2021-м от её действий пострадала россиянка Екатерина Макарова.
А ещё юная китаянка совсем недавно украсила обложку китайской версии журнала GQ.
Ли На, легенда китайского тенниса, уже давным-давно не выступает. Сможет ли Чжэн Циньвэнь приблизиться к достижениям двукратной чемпионки ТБШ?