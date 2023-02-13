Дочь и сын известных спортсменов нашли друг друга. В их отношениях царит удивительная гармония: теннисист побеждает в важных матчах, а его девушка мило болеет за него.
Себастьян Корда продолжает славное дело своего отца — известного чешского теннисиста Петра Корды, который выиграл за карьеру 10 титулов, включая Australian Open — 1998. Пётр добирался до второй строчки рейтинга ATP.
Себастьян родился в знаменитом теннисном Брейдентоне, штат Флорида, и защищает цвета американского флага. В 2018 году Корда-младший выиграл юниорский Открытый чемпионат Австралии.
А в этом сезоне выбил с Australian Open Даниила Медведева. В 1/4 финала спортсмен сражался с другим россиянином — Кареном Хачановым, но не доиграл поединок из-за травмы.
Тем не менее успехи Корды-младшего уже радуют его поклонников. Свой первый турнир АТР Себастьян выиграл весной 2021 года в Парме.
Тогда-то с трибун и раздалось восторженное: «Не могу не гордиться им!» Это была девушка теннисиста, которая регулярно посещает его матчи и поддерживает возлюбленного.
Ей оказалась Ивана Недвед — дочь легендарного футболиста «Лацио», «Ювентуса» и сборной Чехии Павла Недведа. Очаровательная красавица подарила Себастьяну своё сердце, и он последовал её примеру.
Павел Недвед считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, был удостоен «Золотого мяча» 2003 года как лучший игрок сезона в мире.
Молодые люди уже не скрывают своих отношений, в которых царит полная гармония. Даже их семьи тесно дружат, что доказывают снимки, сделанные ещё до момента, когда Ивана и Себастьян начали встречаться.
Сама Ивана родилась в Италии, когда отец играл за «Лацио». Она получила хорошее образование, став дипломированным специалистом по маркетингу. Кроме чешского, у неё есть ещё и итальянский паспорт.
Какое-то время Ивана работала с брендом Alfa Romeo, в Олимпийском комитете Италии, итальянском отделении журнала Vogue. У неё потрясающая внешность, она активно ведёт соцсети, и сейчас у неё более 100 тысяч фолловеров.