В день рождения чемпиона US Open — 2021 вспоминаем, как он умеет отмечать победы.
Даниил Медведев не только один из лучших теннисистов России, но и весьма яркая личность. Спортсмен не стесняется эффектно праздновать победы.
В финале ATP Cup — 2021 Россия победила Италию 2-0, и Медведев, обыгравший во втором матче Маттео Берреттини, отпраздновал победу жестом экс-футболиста «Баварии» Марио Гомеса, отведя правую руку в сторону и чуть наклонившись.
«Марио Гомес делал так, когда играл за «Баварию». Он был моим любимым игроком. Иногда он делал так, и мне это нравилось. И я решил повторить», — цитирует Даниила пресс-служба ATP.
В финале US Open — 2021 Медведев в трёх сетах обыграл Новака Джоковича и сразу после решающего очка свалился на корт. Это было празднование «мёртвая рыбка» из футбольного симулятора FIFA.
«После победы EA Sports сделала мне подарок. Прислали коды для FIFA. Раздарил друзьям, которым это интересно. Не дал тем, кто играет в Ultimate Team. В этом режиме хочу быть лучшим», — приводит его слова Daily Express.
В полуфинале Кубка Дэвиса — 2021 Россия прошла Германию, и Медведев, обыгравший Ян-Леннарда Штруффа, отпраздновал победу, как Криштиану Роналду, — жестом, призывающим всех успокоиться.
Зрители освистывали Даниила. «Хочу праздновать, делая что-то забавное. Когда Роналду играл за «Реал», он делал так. Я тоже решил так поступить, было забавно», — говорил он на пресс-конференции.
Во втором круге AO-2023 Медведев, победив Джона Миллмана, показал оголённое бедро. Это была отсылка к празднованию венгра Мартона Фучовича.
«Многие, наверное, видели форму Фучовича. У меня мышц немного меньше. Я хотел посмеяться над своей формой. У меня есть немного мышц, но явно не столько», — сказал Даниил на корте после матча.
А вот это празднование Медведев ещё не показывал, хотя обещал. Игрок «Баварии» Серж Гнабри отмечает голы, якобы что-то помешивая в кастрюле. Это он подсмотрел у игрока НБА Джеймса Хардена. Так показывают, кто здесь шеф.
«Гнабри? Особенно люблю его празднование, как-нибудь сделаю после победы», — говорил Даниил в интервью «Чемпионату».
В 27-й день рождения пожелаем Медведеву ярких побед и не менее ярких празднований!