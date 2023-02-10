«Думаю, Даниил из тех людей, которые всё принимают близко к сердцу. Ему действительно было больно, когда люди назвали его неудачником. Поэтому он и хотел всё прояснить. Я горжусь им за то, как он держал себя в руках. Не думаю, что я смогла бы сохранить такое хладнокровие», — говорила она.