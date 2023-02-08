Спортсменка заявила, что турнир в Дубае станет последним в её карьере. Но она ни о чём не сожалеет. Любить Индийскую принцессу и дальше будут как минимум 11 миллионов человек (столько подписчиков у неё в соцсетях). Это больше, чем у Марии Шараповой (4,4 млн) — подумать только!