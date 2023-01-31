Вспоминаем лучших игроков, выигрывавших одиночные мэйджоры в возрасте от 30 лет и старше.
Последний ТБШ Розуолл выиграл в 1972 году, победив на Australian Open. Было ему 37 лет и 2 месяца — абсолютный рекорд Открытой эры. Всего у Кена восемь титулов на мэйджорах.
Все эти четыре мэйджора австралиец выиграл в 1969 году, собрав таким образом «Календарный шлем» — единственный случай в Открытой эре у мужчин. Всего у Лэйвера 11 титулов ТБШ.
После 30 Федерер побеждал не так часто. Первый его «возрастной» титул на ТБШ — Уимблдон-2012, второй — AO-2017. Роджер лидировал по общему числу титулов на мэйджорах (20), пока его не обошли Надаль и Джокович.
Пять из восьми этих титулов Надаль взял, разумеется, на «Ролан Гаррос». Лишь Уимблдон не покорялся Рафаэлю в солидном возрасте. Всего у него 22 титула на мэйджорах.
Последний ТБШ Уильямс-младшая взяла на AO-2017, когда ей было 35, — на восьмой неделе беременности. Став мамой, Серена четырежды доходила до финала мэйджоров — и четырежды проигрывала. Всего у неё 23 титула.
И до, и после 30 Джокович хотя бы по разу брал каждый «Шлем». Потрясающий пример стабильности и долголетия. Всего у Новака, как и у Надаля, 22 титула ТБШ.
Уже на «Ролан Гаррос» 2023 года Джокович может стать единоличным лидером в этом списке. А у Надаля будет шанс к нему приблизиться. А может, победит кто-то другой?