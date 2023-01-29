Знаменитый серб взял 22-й титул «Большого шлема»! Стать великим теннисистом ему помогли самые дорогие люди в его жизни.
Победа в Мельбурне-2023 над Стефаносом Циципасом для спортсмена была невероятно сложной. Измотанный физически и эмоционально Новак едва держался на ногах после окончания матча.
И лишь безграничная поддержка семьи помогла Джоковичу выстоять в этом противостоянии. Отец теннисиста, к сожалению, не смог посмотреть финал с трибун из-за разгоревшегося скандала, но мысленно он был с ним.
Срджан и его супруга Дияна уж точно умеют правильно настроить профессионального спортсмена на одну из самых важных игр в карьере. В конце концов у них три сына-теннисиста.
Марко и Джордже пытались последовать примеру старшего брата Новака, пытались проявить себя на корте, но в итоге нашли собственный путь. При этом оба стали помогать брату в его стремлении быть лидером мирового тенниса.
Марко даже начал тренировать Новака, который лишь этому порадовался. «За нашу жизнь Марко много раз со мной тренировался, потом мы играли пару, теперь он меня тренирует. Поначалу было странновато, потому что я не понимал, как мне себя с ним вести. Но он проявил изумительное терпение», — рассказывал Новак.
Основные же благодарности Джокович посылает своей горячо любимой маме, которая пережила множество бессонных ночей во время бомбёжки НАТО по Белграду, чтобы дать Новаку лучшую жизнь.
«Было такое, что Срджан уезжал с Новаком на соревнования, а я оставалась с двумя детьми без денег на хлеб. Думаю, мы были очень храбрыми. Все эти переживания стоили мне моего здоровья», — делилась женщина.
«Крест часто спасал нас в трудные моменты, и бог спас Новака. Он тоже верит в бога и считает себя избранным. Он молится утром и вечером», — также отмечала она.
Теннисист сполна отблагодарил маму за тёплые слова, публично поздравив её с днём рождения прямо после четвертьфинала Australian Open. Вместе со всем стадионом он спел песню Happy Birthday и назвал Дияну своим ангелом.
Семья Джоковича действительно очень набожная, и их вера вселяет уверенность в спортсмена. Так было и во время скандала с недопуском Новака на Открытый чемпионат Австралии в прошлом году.
Родные теннисиста негодовали из-за этого решения. «Иисуса пригвоздили к кресту и сделали с ним всевозможные вещи. Он выстоял, и его дух ещё жив. Новака пытаются распять точно так же. Знайте, мы никогда не сдадимся, Новак и его семья не встанут на колени», — заявлял Срджан.
Не менее важна сербу и поддержка его жены — Елены, а также детей — сына Стефана и дочки Тары. Елена всегда находится подле его плеча, сопровождая на крупнейших турнирах, и передаёт ему всю свою энергию и любовь!