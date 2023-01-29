Марко даже начал тренировать Новака, который лишь этому порадовался. «За нашу жизнь Марко много раз со мной тренировался, потом мы играли пару, теперь он меня тренирует. Поначалу было странновато, потому что я не понимал, как мне себя с ним вести. Но он проявил изумительное терпение», — рассказывал Новак.