Исторические лидеры

Однако обеим девушкам далеко до лидеров. У Серены Уильямс $ 94 816 730 призовых, у её сестры Винус — $ 42 406 778, у Симоны Халеп — $ 40 203 437, у Марии Шараповой — $ 38 777 962.