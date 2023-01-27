Подсчитываем призовые наших спортсменов. Больше всех получил не Медведев — какое удивление!
В первом круге Australian Open сетку покинули сразу восемь россиянок — Дарья Касаткина, Анна Блинкова, Анна Калинская, Полина Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова, Елена Родина и Оксана Селехметьева. Каждая получила по $ 71 367.
Столько же заработали Аслан Карацев, Павел Котов и Роман Сафиуллин, которые завершили выступление в Мельбурне после первого круга. Они увезли домой по $ 71 367.
В следующем раунде поражения потерпели Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер. Теннисистки стали богаче на $ 106 698.
Добрались до третьего круга Екатерина Александрова и Варвара Грачёва. Обе спортсменки получили солидную сумму в $ 153 095.
Сенсационно в 3-м круге проиграл Себастьяну Корде Даниил Медведев. Для него чек на $ 153 095 является слабым утешением после неудачной игры на турнире. Ведь до этого 2 года подряд он был финалистом и увозил домой чуть ли не в 8 раз большую сумму.
Андрей Рублёв попал в четвертьфинал Australian Open, но одолеть Новака Джоковича не смог. Поэтому его выигрыш составил лишь $ 372 956.
Дальше всех продвинулся Карен Хачанов. Россиянин вышел в полуфинал, но встретился с неудобным соперником — Стефаносом Циципасом — и проиграл. И всё же заработал он прилично — $ 621 313. По нынешнему курсу это около 43 млн рублей.
И Карен, и Андрей могли бы заработать гораздо больше, если бы добрались до финала. За участие там платят $ 1 091 496, а за победу — $ 1 998 278.