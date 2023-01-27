В топ-300 WTA

Девочка родилась в Красноярске. Её старшая сестра Эрика уже играет во взрослом туре. Она — 137-я, младшая Мирра — 292-я ракетка мира. Она взяла четыре титула ITF в 2022-м, ещё несколько раз была в финалах.