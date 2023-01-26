Внешнее сходство Карена с испанским футболистом и известным актёром поражает. Но спортивные подвиги теннисиста делают его особенным.
Карен Хачанов давно заслужил звание одного из самых неординарных теннисистов России. Спортсмен подавал большие надежды, круто выступал на турнирах, а теперь поборется за финал Australian Open — 2023.
Отличный послужной список и безупречная репутация сделали Хачанова любимчиком публики. Хотя за рубежом Карена обожают ещё и по другой, более странной, причине…
Однажды теннисиста спутали с известным актёром из-за их поразительного внешнего сходства. В Карене ошибочно опознали звезду «Голодных игр» Лиама Хемсворта!
Случилось это на Открытом чемпионате США 2018 года. Тогда многих удивил тот факт, что по корту вместо профессионального спортсмена бегает брат Криса «Тора» Хемсворта.
Конечно же, правда быстро вскрылась, но ситуация была забавной. Теннисиста завалили восторженными комментариями в социальных сетях, и ему наконец пришлось «признаться».
«Да, я четвёртый брат», — пошутил он в своих соцсетях, намекая, что является потерянным родственником четы Хемсвортов — Криса, Лиама и Люка.
Но многие поклонники Хачанова не согласились с этим. Им больше нравится версия, по которой Карен — брат легендарного испанского футболиста Жерара Пике. Да, с ним теннисиста тоже путали.
«Как-то мы отдыхали с женой, ко мне подошли, начали просить автографы. Люди говорят: «Жерар, Жерар!» Я спрашиваю: «Какой Жерар?» Они отвечают: «Пике!» — рассказывал спортсмен.
Удивительно, но с бывшим игроком «Барселоны» у Хачанова и правда тёплые отношения. Карен и Жерар — добрые друзья и любят фотографироваться вместе, и тогда отличить их действительно трудно!