Самые яркие наряды теннисисток на Australian Open

Под палящим мельбурнским солнцем стремительно менялась теннисная мода: необычные принты, яркие цвета, дорогие бренды. Что носили чемпионки?

Анна Курникова — 2003 год

Одна из самых эффектных теннисисток в истории всегда тщательно готовилась к важным турнирам. В том числе любила Анна блеснуть на корте в оригинальном костюме. Как вам такой игривый образ?

Мария Шарапова — 2015 год

Ещё одна российская красавица много лет радовала болельщиков яркой экспрессивной игрой. Соблазнительный алый наряд лишь подчеркнул страстную натуру Марии.

Мария Кириленко — 2013 год

Необычные цветовые сочетания предпочитала Мария Кириленко. Нежный бело-жёлтый градиент на платье и масса милых аксессуаров сделали её королевой корта.

Мартина Хингис — 1996 год

Настоящую революцию в теннисной моде начала легендарная швейцарка. В 1996 году Мартина ещё не выиграла титул, но завоевала любовь публики шикарным нарядом.

Эжени Бушар — 2017 год

Эжени Бушар даже классическое сочетание чёрного и белого может превратить в шедевр. Ассиметричный костюм от Nike, состоящий из топа и шорт, классно смотрелся на ней.

Виктория Азаренко — 2011 год

Виктория Азаренко в 2011 году облачилась в образ знаменитой куклы Барби. Платье конфетно-розового цвета с оборками ей нереально подошло.

Серена Уильямс — 2003

Серена Уильямс не раз блистала на Открытом чемпионате Австралии. Не стал исключением 2003 год, когда она обыграла в финале сестру Винус Уильямс в крутом комбо от Puma.

Ана Иванович — 2007

А вот Ана Иванович щеголяла в нарядах другого бренда. В 2007 году она выступала в простом, но привлекающем внимание костюме от adidas.

Каролина Возняцки — 2017 год

За год до того, как взять Кубок Australian Open — 2018, Каролина Возняцки восхитила публику сине-зелёным костюмом с оригинальной юбкой.

Даниэла Гантухова — 2003 год

Даниэла Гантухова в 2003 году выбрала простой белый топ и короткие розовые шорты. От спортсменки всё равно было глаз не оторвать — её образ дополняли костяные бусы, которые стали её талисманом.