Под палящим мельбурнским солнцем стремительно менялась теннисная мода: необычные принты, яркие цвета, дорогие бренды. Что носили чемпионки?
Одна из самых эффектных теннисисток в истории всегда тщательно готовилась к важным турнирам. В том числе любила Анна блеснуть на корте в оригинальном костюме. Как вам такой игривый образ?
Ещё одна российская красавица много лет радовала болельщиков яркой экспрессивной игрой. Соблазнительный алый наряд лишь подчеркнул страстную натуру Марии.
Необычные цветовые сочетания предпочитала Мария Кириленко. Нежный бело-жёлтый градиент на платье и масса милых аксессуаров сделали её королевой корта.
Настоящую революцию в теннисной моде начала легендарная швейцарка. В 1996 году Мартина ещё не выиграла титул, но завоевала любовь публики шикарным нарядом.
Эжени Бушар даже классическое сочетание чёрного и белого может превратить в шедевр. Ассиметричный костюм от Nike, состоящий из топа и шорт, классно смотрелся на ней.
Виктория Азаренко в 2011 году облачилась в образ знаменитой куклы Барби. Платье конфетно-розового цвета с оборками ей нереально подошло.
Серена Уильямс не раз блистала на Открытом чемпионате Австралии. Не стал исключением 2003 год, когда она обыграла в финале сестру Винус Уильямс в крутом комбо от Puma.
А вот Ана Иванович щеголяла в нарядах другого бренда. В 2007 году она выступала в простом, но привлекающем внимание костюме от adidas.
За год до того, как взять Кубок Australian Open — 2018, Каролина Возняцки восхитила публику сине-зелёным костюмом с оригинальной юбкой.
Даниэла Гантухова в 2003 году выбрала простой белый топ и короткие розовые шорты. От спортсменки всё равно было глаз не оторвать — её образ дополняли костяные бусы, которые стали её талисманом.