Получив заветный трофей, Елена оказалась в центре громкого скандала. Повторится ли история на Australian Open?
В прошлом году Елена Рыбакина совершила настоящее чудо и в 23 года выиграла Уимблдон, где, помимо главного трофея, получила и чек на £ 2 млн. Она стала самой молодой чемпионкой этого турнира за последние 10 лет. В 2011-м победительницей стала 21-летняя Петра Квитова.
Соперница Елены Онс Жабер признала поражение, хотя и не могла не заметить в шутку, что Рыбакина «украла у неё титул». Возможно, это высказывание было связано с последовавшими после её победы событиями.
По-настоящему порадоваться своему достижению у спортсменки не получилось из-за громкого скандала из-за её гражданства. Ещё несколько лет назад Рыбакина выступала за Россию, а в 2022-м россияне были отстранены от Уимблдона.
Елена не нарушила правила: она официально числилась в сборной Казахстана и имела право выступать на Уимблдоне, но слова Шамиля Тарпищева о том, что она «российский продукт», подлили масла в огонь.
Эмоционально теннисистка была опустошена, при этом давление на неё было колоссальное: «Это не лучший опыт в моей жизни. Жаль, но я не чувствую себя чемпионкой», — говорила она.
Была расстроена Елена и потому, что очки за победу на Уимблдоне ей так и не зачли, поэтому в общем рейтинге она оказалась гораздо ниже, чем могла бы быть.
Из-за этого возникали проблемы с выбором кортов для её матчей на следующих турнирах: Рыбакину ставили играть на дальние площадки, в том числе и на Australian Open.
Неудивительно, что затем у спортсменки начался спад. Сочувствовали Елене даже соперницы. Вот что недавно сказала Виктория Азаренко: «Вся та клоунада на Уимблдоне не должна умалять её заслуг».
Белоруска отметила это сразу после того, как Рыбакина вышла в полуфинал на Australian Open. Елена уверенно рвётся в финал турнира.
Отметим, что на пути к полуфиналу АО она впервые в карьере победила действующую первую ракетку мира. В четвёртом круге ей проиграла сама Ига Свёнтек.