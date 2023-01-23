У теннисиста, пробившегося в 1/4 финала Australian Open, есть классная группа поддержки. Женщина, которая восхищает его с восьми лет!
До недавнего времени о второй половинке Карена Хачанова было мало что известно. Теннисист тщательно оберегал семью от постороннего внимания, но признавался, что именно она — секрет его успеха.
Отношения с Вероникой Шкляевой сделали спортсмена сильнее и увереннее в себе. Видимо, поддержка партнёрши и помогла Карену пробиться в 1/4 финала на текущем Australian Open.
По словам Хачанова, девушка не позволяла ему унывать после поражений и давала дельные советы перед важными играми. Причём делала это на протяжении многих лет.
Знакомство Карена и Вероники произошло, когда теннисисту было восемь лет, и первая их встреча была незабываемой!
«Мы познакомились у стойки регистрации в аэропорту: я с другом на тележке врезался в неё. Вероника повернулась к матери и спросила: «Что это за идиоты?» Мы вместе полетели на самолёте, так и завязалась наша любовь с первого взгляда», — рассказывал Хачанов в программе Ивана Урганта.
Связать себя узами брака влюблённые решили в 2016 году. Свадьба пары прошла в Барселоне в кругу близких и друзей. А уже совсем скоро в их доме произошло пополнение.
В 2019 году на турнире «Ролан Гаррос» Карен объявил о беременности жены. Теннисист старался быть как можно ближе к Веронике и даже пропустил церемонию вручения премии «Человек года» от GQ, где не остался без приза.
Маленькому сыну Хачанова уже три года — мальчик растёт здоровым и активным и готовится пойти по следам отца — играется с теннисной ракеткой Карена.
Спортсмен же и его супруга выглядят невероятно счастливыми — в их доме царит полная гармония: «Я с 14 лет понимал, что хочу видеть её своей спутницей жизни. Благодаря ей наш дом — это то место, где я могу отдохнуть от всего и восстановить свои силы перед следующими соревнованиями», — признавался теннисист.