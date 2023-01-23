Представляем теннисистов, вышедших в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Состав получился просто нереальным.
26-летний Хачанов впервые вышел в четвертьфинал Australian Open. Но в полуфинале ТБШ он уже был — на US Open 2022 года.
А ещё Карен — серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио. Тогда он проиграл немцу Александру Звереву.
22-летний Корда впервые вышел в четвертьфинал ТБШ. Пока у него лишь один титул ATP в карьере. В мае 2021 года он победил на грунте в Парме.
Себастьян — сын известного в прошлом чеха Петра Корды, победителя Australian Open — 1998. Уже в это воскресенье он может повторить достижение отца — ровно 25 лет спустя.
24-летний Циципас давно закрепился в элите, но пока не брал мэйджоры. Лучший результат на ТБШ — выход в финал «Ролан Гаррос» 2021 года. Тогда он в пяти сетах проиграл Новаку Джоковичу.
Стефанос — сын теннисистки Юлии Апостоли (Сальниковой). Мама называет его Стёпой. И внук советского футболиста Сергея Сальникова.
В 2022 году 21-летний Легечка неизменно выбывал в первом круге мэйджоров. А тут сразу четвертьфинал! Прорвало.
У 71-й ракетки мира пока нет титулов в рамках ATP-тура. Но если так будет играть, успехи придут.
25-летний Рублёв в седьмой раз вышел в четвертьфинал на мэйджорах. Предыдущие шесть попыток выйти в полуфинал завершились неудачей.
Андрей 12 раз брал титулы на турнирах ATP, в том числе четырежды в 2022-м: в Марселе, в Дубае, в Белграде и в Хихоне.
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Один из лучших игроков в истории. Что тут ещё добавить?
С Рублёвым 35-летний Джокович играл трижды. Баланс личных встреч — 2:1 в пользу серба. Вполне достойно для россиянина.
Пожалуй, самый неожиданный участник четвертьфиналов. 20-летний Шелтон — 89-я ракетка мира. Титулов у него пока нет.
При этом Бен уже имеет в карьере победу над игроком топ-10. В прошлом году он сенсационно выбил Каспера Рууда во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.
25-летний Пол обновил свой личный рекорд на ТБШ. В 2022 году он вышел в четвёртый круг Уимблдона.
Томми успешно выступал по юниорам. В 2015 году он выиграл юниорский «Ролан Гаррос» и был третьей ракеткой мира в данной категории. Есть у Пола уже и взрослый титул: в 2021 году он победил в Стокгольме.