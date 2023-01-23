Все пятисетовики в карьере Андрея Рублёва

Россиянин сыграл уже 13 пятисетовых матчей. Каких результатов он добивался?

«Ролан Гаррос» — 2017 — поражение

В первом круге «РГ» аргентинец Диего Шварцман обыграл Рублёва, попавшего на турнир как лаки-лузер, со счётом 0:6, 6:4, 6:2, 6:7, 9:7.

Уимблдон-2017 — победа

Рублёв и итальянец Стефано Травалья преодолели квалификацию и встретились в первом круге. Россиянин победил со счётом 6:7, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

Уимблдон-2017 — поражение

Однако уже во втором круге 25-й сеяный испанец Альберт Рамос-Виньолас обыграл Андрея — 7:5, 6:7, 4:6, 6:3, 6:4.

Кубок Дэвиса — 2017 — поражение

Россия и Венгрия встретились в плей-офф Мировой группы. Мартон Фучович обыграл Рублёва со счётом 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3.

Australian Open — 2018 — победа

Рублёв, 30-й номер посева, в первом круге победил финалиста «Ролан Гаррос» — 2013 Давида Феррера – 7:5, 6:7, 6:2, 6:7, 6:2.

«Ролан Гаррос» — 2020 — победа

Американец Сэм Куэрри дал бой Рублёву (13) в первом круге. Но Андрей оказался сильнее — 6:7, 6:7, 7:5, 6:4, 6:3.

«Ролан Гаррос» — 2021 — поражение

А вот в следующем году немец Ян-Леннард Штруфф нанёс поражение Рублёву (7) в первом круге — 6:3, 7:6, 4:6, 3:6, 6:4.

Уимблдон-2021 — поражение

Вторая встреча с Фучовичем. И вновь Мартон оказался сильнее. Он выиграл матч четвёртого круга — 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3.

US Open – 2021 — поражение

Рублёв был посеян под пятым номером, но в третьем круге проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Тот победил со счётом 4:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:1.

«Ролан Гаррос» — 2022 — поражение

Марин Чилич (20) обыграл Рублёва (7) в четвертьфинале со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6.

US Open – 2022 — победа

В первом круге Рублёв, девятый номер посева, обыграл серба Ласло Джере – 7:6, 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.

US Open – 2022 — победа

А в третьем — канадца Дениса Шаповалова (19) – 6:4, 2:6, 6:7, 6:4, 7:6.

Australian Open — 2023 — победа

Рублёв (5) одолел Хольгера Руне (9) — 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6. У Андрея уже три победы подряд в пятисетовиках!