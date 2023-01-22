«Сначала я приехал в Барселону для тренировок. Где-то через два года я позвал Рублёва тренироваться в одной академии. Иногда мы жили в одной комнате. Смотрели телевизор, шутили, играли в игры. Пока я не женился», — рассказывал Хачанов.