Австралийка могла войти в историю, завоевав карьерный «Большой шлем», но вместо этого выбрала написание детских книг и гольф. Что произошло?!
Эшли Барти к 25 годам успела выиграть три турнира «Большого шлема», причём на трёх разных покрытиях. Всего в одиночном разряде у теннисистки было 15 титулов, в парном — 12.
Никто сомневался, что австралийку ждёт великое будущее в спорте: она могла войти в историю, завоевав карьерный «Большой шлем», но ошарашила всех новостью о завершении карьеры.
Это произошло вскоре после того, как спортсменка выиграла Australian Open — 2022. На тот момент Барти была первой ракеткой мира, так что её уход стал сюрпризом. В таком же статусе спорт покидала только Жюстин Энен.
Так что же побудило Эшли отважиться на такой серьёзный шаг? По словам теннисистки, она потеряла мотивацию продолжать играть и решила уйти на пике.
«Победа на Уимблдоне — это то, чего я желала всю карьеру. Но после этого огонь внутри меня потух. Я уже не знала, ради чего играю. Во мне ничего не осталось, никакой искры», — признавалась Барти.
Нужно отметить, что с психологической точки зрения Эшли всегда была немного нестабильна. Например, в 2018 году она очень тяжело переживала поражение от Дарьи Касаткиной в третьем круге Уимблдона.
«В тот момент я выбрала публичную истерику. После этого мне было отвратительно не только то, что я проиграла и мне сорвало крышу, но и то, что я потеряла достоинство», — откровенничала теннисистка.
Уход австралийки открыл много возможностей её соперницам. Ига Свёнтек была главной претенденткой на звание лучшей теннисистки мира после Барти, и она это доказала, но вряд ли радовалась в полной мере.
«Я долго плакала, сильно растерялась. Если представлять цельного игрока с точки зрения физики, психологии, тенниса, я всегда считала такой Эш и всегда на неё равнялась», — говорила польская теннисистка.
Тем не менее переживать за Эшли точно не стоит. Теперь она занимается другими любимыми вещами — например, играет в гольф и даже пишет детские книги, на которые её вдохновила племянница Люси.
К слову, именно гольф помог теннисистке найти вторую половинку. Летом Барти вышла замуж за гольфиста Гарри Киссика. Теперь же семья ждёт пополнения — Эшли беременна.
Тем не менее теннис всё ещё присутствует в жизни спортсменки. Барти вознамерилась открыть свою академию — помогать ей будут тренеры Крейг Тиззер и Джейсон Столтенберг.
Заслуги Эшли были оценены по достоинству. Недавно она получила главную теннисную награду Австралии — медаль Ньюкомба — как лучшая спортсменка сезона.
Пропустить родной чемпионат австралийка точно не могла, но вернулась она туда не в качестве спортсменки. Она вошла в команду Оливии Гадеки, которая в первом круге одолела россиянку Полину Кудерметову.
«Будет весело, это отличная возможность сблизить людей. Для игроков в Мельбурне во время Australian Open творится безумие, поэтому мне интересно посмотреть всё с другой стороны», — была в предвкушении от турнира Эшли, как и все болельщики.