Рассказываем о 23-летнем теннисисте, который уже сотворил сенсацию на Australian Open.
Алексей Попырин уже вышел в третий круг Australian Open. Во втором раунде он в пяти сетах обыграл восьмого сеяного Тейлора Фритца — 6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:2.
Так Попырин повторил своё высшее достижение на ТБШ. Дальше третьего круга он пока не забирался.
Это четвёртая победа Алексея над действующим игроком топ-10. Ранее он побеждал Доминика Тима, Стефаноса Циципаса и Феликса Оже-Альяссима.
У Попырина есть один титул ATP. В 2021 году он победил в Сингапуре, обыграв в финале Александра Бублика.
Сейчас Алексей — 113-я ракетка мира. А в ноябре 2021 года был 59-м в рейтинге.
В 2017 году Попырин выиграл юниорский «Ролан Гаррос». Алексей был второй ракеткой мира среди юниоров.
В команду спортсмена входит бывший бельгийский теннисист Ксавье Малисс. Он полуфиналист Уимблдона-2002 и чемпион «Ролан Гаррос» — 2004 в паре.
А вот спортивного психолога у Попырина сейчас нет. По словам Алексея, в настоящий момент он не видит нужды в таком сотрудничестве.
По словам Алексея, мама привела его в гараж, когда ему было три года, и дала ракетку. Увидела, что он бьёт по мячу, и отвела на тренировку. Так всё и началось.
С близкими спортсмен с русскими корнями общается интересно: родители ему говорят по-русски, он им отвечает по-английски. А с бабушкой — только по-русски.
Связь с Россией у Алексея, родившегося в Сиднее, по его словам, потеряна. Он никого там не знает.
Любимым турниром Попырин, как нетрудно догадаться, называет Australian Open. Публика его любит — оправдает ли Алексей её ожидания?