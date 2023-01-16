В российском теннисе неожиданный трансфер: игрок АТР подключился к команде 97-й ракетки мира. Андрей Кузнецов на время АО-2023 будет помогать Роману Сафиуллину, от которого недавно ушёл Егор Яцюк — коуч Аслана Карацева.
Дуэт сотрудничал полгода: с конца лета и по ноябрь 2022-го. Сам Роман признавался, что доволен тандемом — россиянин поднялся в топ-100 и начал доходить до 1/4 турниров АТР.
«Он работает больше в целом: и с головой, и с технической частью — эти вещи мне помогают. Что касается тренировочного процесса, то он всем руководит, с восстановлением помогает».
Так что разрыв стал неожиданностью для всех. Оказалось, Егор вернулся в команду Карацева, а Роман на какое-то время остался один.
«Разные взгляды, сейчас не буду вдаваться в подробности: свои заморочки. Но самое главное — мы вернулись, наладили контакт. Всё хорошо. Главное, мы готовы работать».
Российский теннисист сейчас занимает 441-е место в АТР. Ещё на старте карьеры ему пророчили звёздное будущее, но частые травмы мешали взлёту.
Так, экс 39-я ракетка АТР выпадал из тура на 2,5 года из-за травмы тазобедренного сустава. Летом 2021-го он вроде бы вернулся, но с июля 2022-го вновь не выходил на корт. Лучший результат на ТБШ — 4-й раунд АО-2016.
В современном туре эта практика популярна. Экс-игроки Игорь Андреев и Игорь Куницын — коучи ФТР. Первый также ведёт Анастасию Потапову. Дмитрий Турсунов тренирует Белинду Бенчич, а ещё помог Арине Соболенко и Анетт Контавейт стать №2 WTA.
Своё выступление на АО Роман начал с основы. В первом круге он должен был встретиться с Ником Кирьосом, но австралиец снялся из-за травмы левого колена. Его заменил Денис Кудла из США.