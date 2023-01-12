Рассказываем, какие спортсмены пробились через квалификацию в Мельбурне.
Селехметьева — двукратная чемпионка юниорских ТБШ в парном разряде. Оксана выиграла US Open 2019 года и «Ролан Гаррос» 2021 года. В 1-м круге сыграет с Донной Векич.
А у Шнайдер три титула юниорских мэйджоров в парах. Диана выиграла Уимблдон-2021, AO-2022 и US Open — 2022. В 1-м круге сразится с Кристиной Кучовой.
Младшая сестра Вероники Кудерметовой, как и Шнайдер, впервые пробилась в основную сетку ТБШ. В 1-м круге сыграет с Оливией Гадеки.
Младшая сестра Линды Фрухвиртовой обещает вырасти в звезду. В 2022 году Бренда выиграла 27 матчей подряд на турнирах ITF. В 1-м круге сыграет с белоруской Александрой Саснович.
Высшее достижение опытной украинки на ТБШ — четвертьфинал US Open — 2018. Она добиралась до 23-го места в рейтинге WTA. В 1-м круге сразится с чешкой Каролиной Муховой.
Бывшая девятая ракетка мира давно не блещет на кортах. А она двукратная полуфиналистка ТБШ. В 1-м круге сразится с украинкой Ангелиной Калининой.
В 2022 году чешка выиграла юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде. В первом круге сыграет с чемпионкой «РГ»-2021 Барборой Крейчиковой.
Пробился в основную сетку как лаки-лузер. В первом круге сыграет с Таллоном Грикспором из Нидерландов.
Вторая ракетка Бельгии (131-й в мире) — после Давида Гоффена. В первом круге сразится с сербом Ласло Джере.
Побеждал таких игроков, как Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Стефанос Циципас. В первом раунде сыграет с Томми Полом (США).
Первая ракетка страны (188-й в мире). В первом круге сыграет с 23-м сеяным Диего Шварцманом (Аргентина).