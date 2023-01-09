Первый в сезоне ТБШ недосчитался сразу нескольких топ-теннисистов.
Главная потеря — конечно, лидер рейтинга ATP. 19-летний Алькарас получил травму ноги во время предсезонной подготовки.
Напомним, Карлос выиграл US Open — 2022. Это его первый титул на ТБШ. На AO он ещё не проходил дальше 3-го круга.
42-летняя легенда тенниса травмировалась на турнире в Окленде. Её уайлд-кард отдали австралийке Ким Биррелл.
Семикратная чемпионка мэйджоров не побеждала на AO в одиночном разряде, зато четырежды делала это в парном и однажды — в миксте.
Четырёхкратная чемпионка ТБШ также решила пропустить AO. В списке участниц её заменила украинка Даяна Ястремская.
Осака дважды выигрывала первый мэйджор сезона: в 2019 и 2021 годах.
Двукратная победительница ТБШ до сих пор находится под временным отстранением. Расследование её допинг-дела продолжается.
Высшее достижение Халеп на Australian Open – выход в финал в 2018 году. Тогда она проиграла Каролине Возняцки.
36-летнего Монфиса продолжают преследовать травмы, испортившие ему прошлый сезон. 2023-й тоже начинается не так, как хотелось бы.
А ведь у Гаэля были неплохие шансы далеко пройти по сетке. Год назад он повторил своё лучшее достижение на AO, дойдя до четвертьфинала.
25-летний американец также всё никак не оправится от травм. В 2022 году он дошёл на AO до третьего раунда, где проиграл Денису Шаповалову.