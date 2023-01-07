Даниил иронично отнёсся к медицинскому перерыву Новака.
7 января Медведев и Джокович сыграли в полуфинале турнира в Аделаиде. В какой-то момент Новаку понадобился медицинский перерыв.
Даниил потроллил серба за это: в одном из моментов между розыгрышами он схватился за левое бедро и стал прихрамывать, улыбаясь.
Вот как ухмылялся Даниил!
«Ничего не могу с собой поделать, люблю Медведева. С ним всегда интересно», — так отреагировала одна из болельщиц в «Твиттере».
«Два игрока со «Шлемами» устроили драму на турнире ATP-250. Ржу», — написал другой болельщик.
Несмотря на повреждение, Джокович оказался сильнее: 6:3, 6:4. В финале он сыграет с американцем Себастьяном Кордой.