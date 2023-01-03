Звёзды тенниса обожают красиво одеваться на корте и нередко приходят к тому, чтобы самостоятельно создавать себе одежду. Так поступали сёстры Уильямс, Рене Лакост, а теперь и Андрей Рублёв.
Один из самых стильных теннисистов мира наконец решился открыть собственный бренд одежды Rublo. Его концепция строится на трёх постулатах: Равенство, Доброта и Надежда.
«Я знаю, что я депрессивный и всегда слишком много думаю о жизни и смерти. Но пока мои дни не подошли к концу, я буду бороться за то, во что верю, что люблю, за тех, кого люблю», — отметил спортсмен.
Рублёв — дебютант в fashion-индустрии, но ведь и его конкуренты просто решились однажды начать. Фред Перри был первой ракеткой мира в 1934–1936 годах и тоже отважился на создание собственных коллекций.
Знаменитый лавровый венок — символ Уимблдонского клуба — прочно ассоциируется с брендом Перри, хотя изначально в качестве логотипа Фред хотел изобразить курительную трубку.
Спортивные поло с маленьким зелёным крокодилом — любимая одежда многих теннисистов. Жан Рене Лакост десять раз выигрывал турниры «Большого шлема» и делал это в рубашках собственного производства.
Разнообразить скромную светлую гамму теннисной одежды в 1966 году решил победитель Кубка Дэвиса из Италии. Сержио Таккини добавил ярких цветов и набрал популярность среди высококлассных спортсменов.
Элегантность и удобство этой марки оценили Джон Макинрой, Мартина Навратилова, Габриэла Сабатини, Мартина Хингис и другие. Они с удовольствием носили форму от Таккини.
Американка добилась больших успехов не только на корте, но и в мире моды. Она запустила собственную линию женской одежды под названием Serena. Основными посылами линии стали любовь к себе и уверенность.
Сестра Серены торгует одеждой аж с 2007 года. Её бренд EleVen растёт с каждым годом, а сама Винус набрала вес в fashion-индустрии, поэтому нередко является хедлайнером модных показов.
Стиль Камилы сильно отличается от привычных костюмов теннисисток. Её мама — дизайнер одежды и создаёт для дочери невероятно женственные образы. Джорджи продолжила её дело и основала бренд Giomila.
Цветана тоже запустила свою собственную линию одежды Pironetic. Пиронкова стала лицом своего бренда и с удовольствием размещает фото с новыми моделями одежды в социальных сетях.