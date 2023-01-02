Новак — настоящий король турниров на Зелёном континенте. Его невероятно сложно обыграть в Австралии.
Джокович девять раз выигрывал первый мэйджор года. Причём дважды он делал это сериями: в 2011–2013 и 2019–2021 годах.
У его ближайших преследователей «всего лишь» шесть титулов AO. На такой цифре остановились Роджер Федерер и Рой Эмерсон.
Новак выиграл более 90% матчей на Зелёном континенте (не только на Australian Open). Для сравнения, его карьерный показатель на всех остальных турнирах — 82,7%.
На AO статистика серба — 82-8, на Кубке ATP — 8-0, на турнире в Аделаиде — 5-0, в Сиднее — 2-1, в Брисбене — 0-1.
Джокович уже очень давно не проигрывает в Австралии, после того как в 2018 году уступил Чхун Хёну в четвёртом круге AO. С тех пор прошло уже почти пять лет.
Всего же в Австралии Новак выиграл 47 из последних 49 матчей, а также 72 из последних 75.
В Австралии Джокович выиграл 27 матчей из 32, в которых его соперниками были представители топ-10 рейтинга. Это 84,4%. Соответствующий карьерный показатель на всех остальных турнирах — 67,6%.
Кроме того, Новак выиграл в Австралии последние 16 матчей против топ-10, а также 25 из последних 26. Кто-то вообще может его остановить?!