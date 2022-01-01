Мария Шарапова и её шестимесячный сын

1 января маленькому Теодору исполнилось шесть месяцев.

Мария Шарапова — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема». А ещё она молодая мама.

Возлюбленный Шараповой — британский предприниматель Александр Гилкс. Об их отношениях стало известно в 2018 году, а в декабре 2020-го состоялась помолвка.

Долгожданная новость

В апреле 2022 года Мария улетела на Бали и вскоре после своего дня рождения объявила о беременности.

С прибавлением!

Теодор появился на свет 1 июля. О рождении сына счастливая пара сообщила уже в середине месяца.

Став мамой, Шарапова не отгородилась от мира. Мария поддерживает физическую форму…

…принимает участие в модных показах…

…и просто путешествует в своё удовольствие.

А малыш Теодор стремительно растёт.

Вот как сейчас выглядит шестимесячный Теодор с родителями.

Расти большой, малыш!

Малышу явно нравится любоваться новогодней ёлкой на руках у папы.