В уходящем году с теннисом распрощались игроки, выигрывавшие не только «Шлемы», но и золото Олимпиад.
20-кратный чемпион ТБШ и чемпион ОИ-2008 в паре сыграл последний матч на Кубке Лэйвера. Он выступил в парном разряде вместе с Рафаэлем Надалем.
23-кратная победительница мэйджоров и четырёхкратная чемпионка ОИ ушла после US Open. Правда, вскоре она стала заявлять, что, может, передумает…
Самый сенсационный уход. Трёхкратная чемпионка ТБШ объявила о нём в марте, когда ей было 25 (!) лет.
Чемпиона US Open — 2009 и двукратного призёра ОИ окончательно доконали травмы. В последний раз настоящего дель Потро мы видели где-то в 2018-м…
Серебряный призёр ОИ-2012 в паре также не справился с травмами. Последний матч он сыграл на «Ролан Гаррос», уступив будущему финалисту Касперу Рууду в первом круге.
Ветеран дебютировал на мэйджорах ещё в 2000 году, то есть в XX веке! Особых высот в одиночке он не покорил, зато трижды брал Кубок Дэвиса.
Пик карьеры Андерсона (точнее, два пика) — финалы US Open — 2017 и Уимблдона-2018. Скучать Кевину некогда, он ведь президент Совета игроков ATP.
Полуфиналист Уимблдона-2017 разуверился, что в состоянии набрать былую форму, и попрощался с публикой на домашнем для себя US Open.
Олимпийская чемпионка 2016 года фактически толком не играла с 2020 года. Причина банальна: травмы. В июне она объявила об уходе.
Обладатель Кубка Дэвиса — 2017 ещё в мае решил уйти по окончании сезона. Ему удалось пошуметь на «Мастерсе» в Париже: обыграны были Энди Маррей и Тейлор Фритц, и лишь Оже-Альяссим оказался не по зубам Жилю.
Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2014 уже брала паузу в карьере — как раз во время пандемии-2020, — после чего попробовала вернуться, но без особого успеха. Петкович закончила с теннисом после US Open.
Завсегдатай «Шлемов» — 68 участий! — ушёл из спорта после Уимблдона, на который ему не удалось пробиться сквозь сито квалификации.
Чемпионка US Open 2011 года выиграла четыре ТБШ в паре и была первой ракеткой мира. На Уимблдоне-2022 она даже дошла до финала в миксте, но проиграла.