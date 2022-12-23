В Forbes подсчитали, кто сколько заработал в 2022 году. Многие теннисистки основной доход получили от рекламы.
Дочь миллиардера не могла не оказаться в этом списке. У Пегулы есть выгодные соглашения со многими спонсорами, в том числе такими, как adidas.
Forbes отмечает, что заработки 18-летней Кори оказались бы ещё выше, если бы не осторожный подход агента и родителей, не желающих, чтобы девушка отвлекалась на посторонние вещи.
42-летняя легенда уже почти не играет, но от рекламных предложений нет отбоя. А как же иначе?
Редкий случай: на корте спортсменка заработала больше, чем за его пределами! Впрочем, это не удивляет, так как 21-летняя полька выиграла «Ролан Гаррос» и US Open.
После сенсационной победы на US Open — 2021 Радукану просто-таки атаковали крупные спонсоры. И их не волнует, что по ходу сезона-2022 19-летняя Эмма опускалась в район 80-го места в рейтинге.
Серене, как и Винус, уже не нужно играть в теннис, чтобы зарабатывать. Теперь за неё работает её имя. А ещё она удачно вкладывает деньги в стартапы.
Осака — не только классная теннисистка, но и удачливый предприниматель. У неё есть своя линия продукции по уходу за кожей, производственная компания и агентство по поиску талантов.