Топ-7 теннисисток по заработкам в 2022 году

В Forbes подсчитали, кто сколько заработал в 2022 году. Многие теннисистки основной доход получили от рекламы.

9-е место. Джессика Пегула (США) — $ 7,6 млн

Дочь миллиардера не могла не оказаться в этом списке. У Пегулы есть выгодные соглашения со многими спонсорами, в том числе такими, как adidas.

7-е место. Кори Гауфф (США) — $ 11,1 млн

Forbes отмечает, что заработки 18-летней Кори оказались бы ещё выше, если бы не осторожный подход агента и родителей, не желающих, чтобы девушка отвлекалась на посторонние вещи.

6-е место. Винус Уильямс (США) — $ 12,1 млн

42-летняя легенда уже почти не играет, но от рекламных предложений нет отбоя. А как же иначе?

5-е место. Ига Свёнтек (Польша) — $ 14,9 млн

Редкий случай: на корте спортсменка заработала больше, чем за его пределами! Впрочем, это не удивляет, так как 21-летняя полька выиграла «Ролан Гаррос» и US Open.

4-е место. Эмма Радукану (Британия) — $ 18,7 млн

После сенсационной победы на US Open — 2021 Радукану просто-таки атаковали крупные спонсоры. И их не волнует, что по ходу сезона-2022 19-летняя Эмма опускалась в район 80-го места в рейтинге.

2-е место. Серена Уильямс (США) — $ 41,3 млн

Серене, как и Винус, уже не нужно играть в теннис, чтобы зарабатывать. Теперь за неё работает её имя. А ещё она удачно вкладывает деньги в стартапы.

1-е место. Наоми Осака (Япония) — $ 51,1 млн

Осака — не только классная теннисистка, но и удачливый предприниматель. У неё есть своя линия продукции по уходу за кожей, производственная компания и агентство по поиску талантов.