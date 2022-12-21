Борис Беккер поделился впечатлениями от жизни за решёткой — причём далеко не бесплатно.
Очень просто. В апреле его признали виновным по четырём обвинениям в неплатёжеспособности. До этого шестикратного чемпиона ТБШ признали банкротом.
Два с половиной года. Но отсидел он всего восемь месяцев. У него было право на автоматическую депортацию как у иностранца, не имеющего британского гражданства.
Поддерживал форму и объяснял сокамерникам, как этим нужно заниматься. В общем, делал то, что умеет лучше всего. Ну и помогал тюремному тренеру по фитнесу и психологии.
Беккеру заплатили за него £ 435 тыс. — это около € 500 тыс. по курсу. «Один из заключённых хотел меня убить! Он в словесной форме объяснил, что собирается сделать со мной».
Однако другие заключённые заступились за спортсмена, и случилось примирение. Зачинщик кинулся Борису в ноги и поцеловал руку. «Я поднял его, обнял и сказал, что очень уважаю его».
«В тюрьме ты никто. Ты просто номер. Меня не называли Борисом. И всем плевать, кто ты такой».
«Я вынес тяжёлый урок. Очень дорогой. Очень болезненный. Но всё это научило меня чему-то важному, стоящему».
«Я сидел на кровати с шести утра, надеясь, что дверь откроют. Ко мне зашли в 7:30, спросили: «Готов?» Я сказал: «Вперёд!» Я до этого упаковал все вещи.
Пока не знает никто. Даже сам Беккер. Мы лишь надеемся, что он больше никогда не попадёт в тюрьму.