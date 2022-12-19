Игра Аргентины и Франции заворожила миллионы болельщиков, в том числе и профессиональных спортсменов. Равнодушным не остался никто.
Команда Лионеля Скалони заслужила все почести, равно как и её лидер — Лионель Месси. Одним из первых его поздравил Стефанос Циципас: «Месси непобедим. Самый счастливый человек в мире!»
Присоединился к нему и Роджер Федерер: «Волшебная Аргентина! Месси в очередной раз переосмысливает величие. Наблюдать за тобой — это привилегия. Поздравляю, Лео».
Милое послание оставил Рафаэль Надаль: «Невероятно счастлив за стольких аргентинских друзей! Отпразднуйте, чемпионы».
Диего Шварцман особенно был рад за соотечественников: «Как вы убедите меня, что чудес не существует? Я один из 47 миллионов, которые вечно будут благодарить этих ребят за то счастье, которое они сегодня подарили».
Вместе праздновали победу Аргентины Хуан-Мартин дель Потро и Энди Маррей. Последний написал: «Месси — лучший спортсмен всех времён? Забудьте о футболе. Что за человек!»
При этом Энди успел поспорить из-за великого противостояния Лео с Криштиану Роналду. Теннисист посмеялся над журналистом Пирсом Морганом, который брал интервью у португальца.
Морган написал, что Роналду — лучший футболист в истории. Маррей ему ответил: «Вряд ли чемпионат мира мог сложиться для тебя ещё хуже».
Серена Уильямс также с интересом наблюдала за финалом ЧМ: «Хорошо, если у меня будет сердечный приступ, это потому, что я смотрю это», — писала она во время матча.
Одна из самых преданных поклонниц Лео Месси, Дарья Касаткина, и вовсе не смогла сдержать слёз счастья. Увидеть, как аргентинец берёт Кубок мира, было её мечтой. Теннисистка выложила видео, на котором он просто рыдает.
Некоторые теннисисты специально уехали в Катар, чтобы поболеть за любимую команду с трибун. Так, Эмма Радукану пересеклась с Дэвидом Бекхэмом, а Новак Джокович — со Златаном Ибрагимовичем.
В ряды болельщиц футбола вступила Кори Гауфф: «Ничего себе! Наверное, это было лучшее спортивное событие, которое я смотрела. Так много эмоций», — призналась она.
Переполняли чувства и Евгения Кафельникова, но он был, скорее, огорчён несправедливым судейством: «Клоуны на VAR даже не удосужились просмотреть повтор пенальти! А судья уже даже не стесняется в своей симпатии к Аргентине».
Многие спортсмены поддержали Францию после проигрыша. Николя Маю и Жюльен Беннето обсуждали удар Коло Муани в концовке матча, который мог бы принести золото, но вратарь соперников взял его.
«Эта мысль останется в его голове ещё очень долго, но ему не в чем себя упрекнуть, ведь аргентинский вратарь совершил невероятный сейв», — написал Беннето.
«Ух, какой финал. Спасибо за эти эмоции, энергию и большое сердце, которые позволили вам вернуться в игру. Через четыре года возобновляем поход за третьим Кубком мира!» — команду Дидье Дешама подбодрила и Каролин Гарсия.