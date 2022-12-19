Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. Однако в стране есть не только Лео Месси, но и куча классных теннисистов.
Главный успех в карьере дель Потро — конечно же, победа в финале US Open 2009 года. Его соперником был не кто-нибудь, а сам Роджер Федерер.
Вилас блистал в середине 70-х годов и выиграл четыре мэйджора. При этом он, как и дель Потро, так и не стал первой ракеткой мира.
Чемпионка US Open 1990 года прославилась не только мастерством на корте, но и незаурядными внешними данными.
20 лет назад аргентинец армянского происхождения регулярно добирался до полуфиналов ТБШ. И даже один раз вышел в финал, но проиграл Ллейтону Хьюитту.
А этот теннисист довольно неожиданно выиграл «Ролан Гаррос» 2004 года. То был пик его карьеры. На других мэйджорах он не пробирался дальше третьего круга.
Проиграл Гаудио в том самом финале РГ-2004. Интересно, что назвали его в честь Виласа.
Нельзя обойти вниманием и командный успех мужской сборной Аргентины. В 2016 году аргентинцы, за которых в финале играли дель Потро, Федерико Дельбонис и Леонардо Майер, победили хорватов.