Каролина Возняцки (Дания)

А у Возняцки уже второй ребёнок! Каролина, которая замужем за экс-игроком НБА Дэвидом Ли, в июне 2021 года родила дочку Оливию, а 24 октября 2022 года — сына Джеймса.