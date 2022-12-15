На фотографии звёзд тенниса со своими детьми невозможно смотреть без умиления.
1 июля Шарапова и её возлюбленный, британский предприниматель Алекс Гилкс, стали родителями. Мария родила сына Теодора.
Лучший на данный момент теннисист России стал папой 14 октября. Его жена Дарья родила дочку Алису.
А за неделю до этого, 8 октября, на свет появился ещё один Рафаэль Надаль. Супруга 22-кратного чемпиона ТБШ подарила спортсмену сына.
Монфис и Свитолина, поженившиеся в июле 2021 года, стали родителями 15 октября. Девочке дали необычное имя Скай.
А у Возняцки уже второй ребёнок! Каролина, которая замужем за экс-игроком НБА Дэвидом Ли, в июне 2021 года родила дочку Оливию, а 24 октября 2022 года — сына Джеймса.
Второй ребёнок и у Кудрявцевой. В декабре 2018 года Алла родила сына Сашу, а 4 августа 2022-го у него появился брат.
Лучший теннисист Казахстана стал отцом 16 августа. У него родился сын Вася.
6 декабря Севастова родила дочку, которую нарекли Александрой.
Бывшая четвёртая ракетка мира 12 сентября впервые стала мамой. У неё родилась дочь Эммелин.
А другая экс четвёртая ракетка мира 3 апреля родила сына Матса.
31 мая у Плишковой родился сын Адам. Муж спортсменки — словацкий футболист Давид Ганцко.
13 июля аргентинский теннисист стал отцом. Его жена — известная модель и блогер Стефани Демнер — подарила ему дочку Арианну.