Ана бросила вызов великому игроку «Баварии», а Бастиан признался в своих чувствах с помощью бутсы. В их отношениях удивительная гармония!
Знакомство самой красивой футбольно-теннисной пары в мире произошло благодаря Андреа Петкович. Именно она познакомила Ану и Бастиана, но затем Иванович всё взяла в свои руки.
Спортсменка бросила вызов легендарному игроку «Баварии» в социальных сетях — Ice Bucket Challenge. Швайнштайгер оказался не из пугливых и заснял видео, где обливается холодной водой.
Футболист и теннисистка тщательно скрывали свои отношения, но в итоге папарацци засняли их на прогулке в Нью-Йорке. СМИ выдвигали одну теорию за другой, но Бастиан прекратил слухи одним действием.
На сборах «Баварии» Швайнштайгер вышел на поле в бутсах с изображением сербского флага и словом «дорогая». В такой необычной манере он признался в своих чувствах Ане.
Плотные графики спортсменов не позволяли им часто видеться, но Бастиан нашёл решение. Он сопровождал Иванович на важных матчах и стал неотъемлемой частью её группы поддержки на трибунах.
В 2016 году пара сыграла свадьбу, причём праздник длился два дня. Церемония бракосочетания прошла во дворце Палаццо Кавалли-Франкетти в Венеции. Невеста была в шикарном платье за $ 100 тысяч. Обвенчались же молодожёны в церкви аббатства Мизерикордии в Каннареджо.
Пышное торжество с бюджетом в € 1 млн посетили многие звёздные спортсмены: тренер Йоахим Лёв, футболист Томас Мюллер, теннисисты Энди Маррей и Анжелика Кербер, горнолыжник Феликс Нойройтер и другие.
В 2018 году Швайнштайгер и Иванович впервые стали родителями — у них появился сын Лука, а примерно через год в их семье случилось пополнение — на свет появился малыш Леон.
В отношениях Аны и Бастиана царит настоящая гармония: пара проживает в США, занимается воспитанием детей, но не забывает про работу в медиа. Их чувства друг к другу не стали слабее даже сквозь годы.
«Ана понимает всё, что я чувствую и думаю, и это делает мою жизнь гораздо легче. Для меня дом — это любое место, где есть она», — говорил футболист.