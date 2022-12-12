Легендарного швейцарца не узнали охранники. Но он всё же пробрался внутрь.
Роджер Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон. И поэтому вправе ожидать, что его в любой момент примут с распростёртыми объятиями. Правда ведь?
На самом деле, нет. Несколько недель назад с Федерером приключилась забавная история. Он прилетел в Лондон на консультацию с врачом и заодно решил заглянуть на Уимблдон.
Роджер не сообщил организаторам, что приедет, но рассчитывал, что его и так пустят внутрь. Однако охранница отказала!
«Она мне: «Предъявите членский билет». А я: «А такой есть?». Победитель Уимблдона автоматически становится членом клуба. А она: «Мне нужно подтверждение».
«Знаете, у меня уже паника. Я уже сам не верю, что говорю, мол, я восемь раз выигрывал турнир, проверьте! Но она не пустила».
В итоге Федерер всё же попал внутрь. Его узнал случайный прохожий, пожелавший сфотографироваться. Тут подошли другие охранники и уладили недоразумение.
Можно не сомневаться, что Федерер ещё не раз вернётся на Уимблдон. Но, увы, уже не как игрок. Спасибо за всё, легенда!