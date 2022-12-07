Крис Эверт

«Помимо того, что ты был величайшим тренером, ты был так добр ко мне, моим родителям, моим братьям и сёстрам… это значило для меня больше всего на свете, у тебя было большое сердце и страсть к жизни», — свою благодарность тренеру выразила ещё одна титулованная американка.