Легендарный Ник Боллетьери, основатель лучшей теннисной академии в мире, ушёл из жизни 4 декабря. Его друзья, коллеги и звёздные ученики трогательно проводили в последний путь знаменитого наставника.
«Ты включал свет в спортзале в пять утра с самой яркой и белоснежной улыбкой. Ты открыл дверь в свой дом, на корт, где дал нам свободу открыть наши сердца и трудиться. Спасибо за всё, Ник!» — написала ярчайшая ученица.
Ещё один воспитанник великого тренера написал пару строк в память о нём: «Он многим давал шанс жить их мечтой. Он показывал нам всем, как жить на полную катушку. Спасибо, Ник».
«Я очень сожалею о потере человека, который всегда был очень добр ко мне и навсегда оставил след в теннисе», — написала аргентинская теннисистка.
Почтил мэтра своим письмом и юный канадец: «Для меня было честью знать тебя. Я буду всегда помнить, как ты приходил ко мне на корт и давал советы. Ты дал нашему спорту невероятно много. Тебя будут помнить и лелеять как одного из самых добрых людей в мире».
«Он всегда принимал меня с распростёртыми объятиями в своей академии. Когда бы мы ни были на корте вместе, он всегда был таким позитивным, это вдохновляло. Выдающаяся личность», — трогательно высказалась спортсменка.
Легенда американского тенниса красиво попрощалась с коллегой по цеху: «Наш спорт потерял одного из самых страстных своих защитников. Ник всегда был на позитиве и умел выжать максимум из всех, кому посчастливилось работать с ним. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и команде в академии».
«Сегодня теннисная семья потеряла очень важного человека, благодаря которому наша индустрия росла и открывались новые возможности для тренеров и игроков. Мы будем помнить, каким особенным человеком ты был, и будем скучать по тебе», — поддержал Билли французский специалист.
«Помимо того, что ты был величайшим тренером, ты был так добр ко мне, моим родителям, моим братьям и сёстрам… это значило для меня больше всего на свете, у тебя было большое сердце и страсть к жизни», — свою благодарность тренеру выразила ещё одна титулованная американка.
«Никогда не забуду день, как Ник предложил родителям стать моим тренером. Мне было 12, и моя жизнь кардинально изменилась. Осознание того, что новатор тренерского искусства и один из величайших людей в истории тенниса поверил в меня, просто потрясло», — сказала словачка.
Даниэла поблагодарила Боллетьери за всё сделанное им и не стала скрывать невероятную грусть от ухода тренера. Вместе с ней по нему скорбит и весь мир тенниса.