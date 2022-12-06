Курникова, Шарапова — кому ещё открыл дорогу в большой спорт знаменитый наставник.
Теннисный мир потрясла новость о кончине Ника Боллетьери. Знаменитый наставник и основатель Академии воспитал немало звёзд. Кто же они – птенцы гнезда Боллетьери.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграл 6 турниров «Большого шлема». До «Карьерного шлема» ему не хватило победы на «Ролан Гаррос».
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде, 8-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Выиграл золото Олимпиады, собрал «Карьерный шлем», победив хотя бы раз на всех мэйджорах.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграл 4 турнира «Большого шлема». Был самым молодым теннисистом в финале одиночного разряда всех 4 мэйджоров в возрасте 22 года 11 месяцев.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Первый латиноамериканский игрок, ставший лидером мирового рейтинга ATP. Единственный игрок в Открытой эре, ставший первой ракеткой без «Шлема».
Экс первая ракетка мира в парном разряде. Выиграл 9 турниров «Большого шлема» в паре и миксте. Завоевал золото Олимпиады в миксте.
Бывшая 2-я ракетка мира. Выиграл 15 турниров ATP. Серебряный призёр Олимпиады-2000 в Сиднее. Директор «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Бывшая 4-я ракетка мира. Выиграл 12 турниров ATP. Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио. Финалист US Open – 2014.
Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Выиграла 5 турниров «Большого шлема» в одиночке, 13 в паре и 7 в миксте. В 16,5 лет стала самой юной первой ракеткой мира.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 9 турниров «Большого шлема». В 1993 году стала жертвой нападения, но спустя 2 года вернулась на корт и выиграла Australian Open.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Возглавила мировой рейтинг, но так и не выиграла ни одного турнира «Большого шлема» в одиночке.
Бывшая 12-я ракетка мира, победительница 4 турниров WTA в одиночном разряде и 4 турниров в парном, финалистка Уимблдона-2013 в одиночном разряде и Уимблдона-2011 в парном разряде.
Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Выиграла 7 турниров «Большого шлема» в одиночке. Завоевала золото Олимпиады в одиночке и трижды в паре с сестрой Сереной.
Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночке. Завоевала золото Олимпиады в одиночке и трижды в паре. Собрала «Карьерный шлем».
Бывшая 5-я ракетка мира, победительница 7 турниров WTA, в том числе Индиан-Уэллса (2002, 2007), обладательница карьерного «Большого шлема» в миксте.
Бывшая 7-я ракетка мира, победительница 6 турниров WTA, полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в одиночке: Australian Open – 2007 и «Ролан Гаррос» — 2006.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 5 турниров «Большого шлема», собрала «Карьерный шлем». Завоевала серебро Олимпиады. Стала первой россиянкой во главе рейтинга WTA.
Экс первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 2 турнира «Большого шлема». Стала первой россиянкой в топ-10 рейтинга WTA.