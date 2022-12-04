Самые большие призовые звёзд тенниса

На сколько отстают Медведев и Рублёв по заработкам на корте от многократных чемпионов «Шлемов».

Благодаря успеху на Итоговом чемпионате ATP в Турине-2022 Новак Джокович перешагнул за отметку $ 160 млн призовых, заработанных за карьеру.

Ближайшие преследователи Надаль и Федерер отстают от серба более чем на $ 30 млн, не говоря уже о других теннисистах.

Новак Джокович

$ 164 691 308

Рафаэль Надаль

$ 132 403 671

Роджер Федерер

$ 130 594 339

Энди Маррей

$ 63 248 285

Пит Сампрас

$ 43 280 489

Стэн Вавринка

$ 35 330 662

А сколько же заработали на корте россияне?

Карен Хачанов

$ 12 226 024

Михаил Южный

$ 14 264 450

Марат Сафин

$ 14 373 291

Андрей Рублёв

$ 14 546 458

Николай Давыденко

$ 16 186 480

Евгений Кафельников

$ 23 883 797

Даниил Медведев

$ 26 600 381