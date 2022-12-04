На сколько отстают Медведев и Рублёв по заработкам на корте от многократных чемпионов «Шлемов».
Благодаря успеху на Итоговом чемпионате ATP в Турине-2022 Новак Джокович перешагнул за отметку $ 160 млн призовых, заработанных за карьеру.
Ближайшие преследователи Надаль и Федерер отстают от серба более чем на $ 30 млн, не говоря уже о других теннисистах.
$ 164 691 308
$ 132 403 671
$ 130 594 339
$ 63 248 285
$ 43 280 489
$ 35 330 662
А сколько же заработали на корте россияне?
$ 12 226 024
$ 14 264 450
$ 14 373 291
$ 14 546 458
$ 16 186 480
$ 23 883 797
$ 26 600 381