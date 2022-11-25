Ига Свёнтек показывала выдающиеся результаты в этом году. Удача отвернулась от неё лишь на турнире в США: в полуфинале она уступила Арине Соболенко. Но спортсменке есть чему порадоваться: самые большие призовые достались ей — $ 10 млн за сезон!