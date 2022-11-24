Именитые спортсмены с удовольствием болеют за любимых футболистов. Но пока самая обсуждаемая тема — поражение Аргентины во главе с Лео Месси от Саудовской Аравии.
Главным спортивным событием этого и следующего месяцев, бесспорно, будет чемпионат мира по футболу. Тысячи болельщиков наблюдают за происходящим в Катаре. Есть среди них и профессиональные атлеты.
Пока в большом теннисе наступила пауза, спортсмены могут позволить себе отдохнуть, а заодно и посмотреть матчи любимых команд. Так, Рафаэль Надаль, конечно же, болеет за Испанию и желает ей удачи на мундиале.
Но следит он не только за соотечественниками. Как болельщику «Реала» ему интересна игра главного противника мадридского клуба — экс-футболиста «Барселоны» Лионеля Месси.
Сенсационное поражение Аргентины в матче с Саудовской Аравией сильно отозвалось в сердцах именитых теннисистов. Посочувствовал Лео даже Рафа.
«Я как болельщик «Реала» немало настрадался от Месси. А как любитель спорта я много раз наслаждался его игрой. Он топ-игрок в истории футбола. И почти всю свою карьеру он провёл в моей стране», — сказал Надаль.
Наверняка расстроена неудачным выступлением футболиста и Виктория Азаренко. Она всю жизнь мечтала увидеть Месси в матче за национальную сборную и специально отправилась в Катар, чтобы увидеть это воочию.
Дарья Касаткина, которая долгое время поддерживает Лионеля, пока никак не отреагировала на результат матча, зато это сделал соотечественник Месси Хуан-Мартин дель Потро.
«Сегодня будет трудно уснуть из-за волнения, которое нас всех одолевает, вы тоже так думаете? Вперёд, Аргентина!» — написал теннисист, добавив эмодзи в виде флага своей страны и двух поднятых вверх ладоней.
Диего Шварцман болел за аргентинца с трибун. В Интернете завирусилось его грустное выражение лица, когда стало понятно, что команда Месси упустила шансы на победу.
Следит за событиями мундиаля и Евгений Кафельников, который забавно потроллил журналиста из-за его любви к Месси: «Переживаю за Сашу Шмурнова, который считает Месси величайшим в футболе! Не дай бог сердце», — написал он.