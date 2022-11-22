Победа Джоковича на Итоговом ATP, где ему вручили чек на астрономическую сумму в $ 4,74 млн, вывела его в лидеры по призовым за сезон. При этом он обошёл и 1-ю ракетку мира Алькараса, и Надаля с его двумя «Шлемами».