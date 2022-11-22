Кто вошёл в топ-10 по призовым за сезон

Сколько миллионов заработали за 2022 год Джокович, Медведев и Рублёв.

Победа Джоковича на Итоговом ATP, где ему вручили чек на астрономическую сумму в $ 4,74 млн, вывела его в лидеры по призовым за сезон. При этом он обошёл и 1-ю ракетку мира Алькараса, и Надаля с его двумя «Шлемами».

10-е место. Хуберт Хуркач (Польша)

$ 3 011 575

9-е место. Андрей Рублёв (Россия)

$ 4 106 247

8-е место. Феликс Оже-Альяссим (Канада)

$ 4 107 342

7-е место. Даниил Медведев (Россия)

$ 4 146 312

6-е место. Тейлор Фритц (США)

$ 4 489 807

5-е место. Стефанос Циципас (Греция)

$ 5 479 442

4-е место. Каспер Рууд (Норвегия)

$ 6 930 042

3-е место. Рафаэль Надаль (Испания)

$ 7 440 806

2-е место. Карлос Алькарас (Испания)

$ 7 627 613

1-е место. Новак Джокович (Сербия)

$ 9 934 582

Для сравнения, лучшая теннисистка мира, Ига Свёнтек, победившая на «Ролан Гаррос» и US Open, заработала $ 9 875 525. Это всего на $ 59 тыс. меньше, чем у Джоковича.