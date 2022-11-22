Сколько миллионов заработали за 2022 год Джокович, Медведев и Рублёв.
Победа Джоковича на Итоговом ATP, где ему вручили чек на астрономическую сумму в $ 4,74 млн, вывела его в лидеры по призовым за сезон. При этом он обошёл и 1-ю ракетку мира Алькараса, и Надаля с его двумя «Шлемами».
$ 3 011 575
$ 4 106 247
$ 4 107 342
$ 4 146 312
$ 4 489 807
$ 5 479 442
$ 6 930 042
$ 7 440 806
$ 7 627 613
$ 9 934 582
Для сравнения, лучшая теннисистка мира, Ига Свёнтек, победившая на «Ролан Гаррос» и US Open, заработала $ 9 875 525. Это всего на $ 59 тыс. меньше, чем у Джоковича.