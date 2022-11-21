Впервые с 2018 года наши теннисисты выпали из топ-6.
В Финале ATP – 2022, как и в трёх предыдущих розыгрышах, выступали теннисисты из России. А ведь до этого целых 9 лет наших не было в топ-8 по итогам года.
В 2018-м лучший из россиян – Карен Хачанов – финишировал 11-м. Кстати, из-за снятия Надаля и дель Потро наш парень тогда попал на Итоговый в статусе запасного.
В 2019-м Даниил Медведев ошеломил всех серией выходов в финал крупнейших турниров – Вашингтон, Монреаль, Цинциннати, US Open, Санкт-Петербург, Шанхай. За сезон россиянин прорвался с 16-го места на 5-е.
В концовке 2020-го Медведев завоевал титулы на «Мастерсе» в Париже и на Итоговом, в результате поднялся ещё на одну строчку выше – финишировал 4-м.
В том же сезоне Королём пятисотников назвали Андрея Рублёва. Несмотря на коронавирусный год, россиянин выиграл 41 матч и стал 8-й ракеткой мира по итогам года.
В 2021-м Даниил Медведев стал чемпионом US Open и повторил российский рекорд, финишировав в статусе 2-й ракетки мира. В 1999-м такое удавалось Кафельникову, а в 2000-м – Сафину.
Рублёв в том году тоже существенно прибавил – он оказался 5-й ракеткой мира по итогам года. Два россиянина в топ-5 было до этого только в конце 2000-го – Сафин и Кафельников.
В 2022-м Медведев и Рублёв снова вместе пробились на Итоговый чемпионат ATP, но если Андрей впервые в карьере смог выйти в плей-офф, то Даниил проиграл все три матча в группе.
Так впервые с 2018 года в топ-6 рейтинга ATP снова не оказалось ни одного теннисиста из России. Медведев – 7-й, а Рублёв – 8-й.
Причём разрыв между Андреем и Даниилом сейчас всего 135 рейтинговых очков. И даже одно успешное выступление в начале 2023 года может помочь Рублёву обойти Медведева и стать 1-й ракеткой России.
Кстати, Андрей уже был 1-й ракеткой России – в 2017–2018 годах. Правда, тогда он находился в четвёртом десятке рейтинга ATP.