Грек набросился на Андрея, и ему ответили.
Борьба за последнюю путёвку в полуфинал Итогового турнира — 2022 в Турине была нешуточная. Андрей Рублёв и Стефанос Циципас сошлись на корте в 11-й раз, при этом счёт личных встреч до этого был в пользу грека — 6-4.
Но игра россиянина в Италии поразила весь мир. Андрей был в роли догоняющего до второго сета, а затем сделал мощный камбэк, вырвав у соперника победу и впервые в карьере попал в 1/2 финала АТР. Вау!
Противник нашего теннисиста, естественно, не был рад собственному поражению, но вместо того, чтобы признать силу Рублёва, он проявил неуважение и набросился на него с жёсткой критикой.
«Итог заставляет сожалеть. Мне кажется, я провёл матч лучше. Чувствую, что мог бы добиться сегодня большего. Но, да, Андрей одержал победу с помощью того скудного набора инструментов, который у него есть», — сказал он на пресс-конференции.
Учитывая, что россиянин одержал семь побед в последних девяти матчах с топ-3 мирового рейтинга, оценка инструментов Рублёва как «скудные» выглядит довольно странной. Статистика в данном случае на стороне Андрея.
Похоже, Стефанос не смог достойно принять своё поражение, в то время как Андрей сохраняет звание самого тактичного теннисиста тура. На критику Циципаса Рублёв изящно ответил тем, что отметил сильные стороны соперника, а затем сравнил их со своими.
«Я не знаю, сколько у меня инструментов. Если рассматривать отдельные удары, то его бэкхенд не лучше моего, как и форхенд. Скорость подачи не лучше моей. Да, он быстрее. Но если смотреть на лучшие удары, я не думаю, что…» — что выпад грека объективен — именно так следовало закончить реплику спортсмена.
Вообще-то, прежде чем критиковать Рублёва, Циципасу следовало бы посмотреть в сторону своего бокса. По мнению некоторых специалистов, группа поддержки Стефаноса своими криками и подсказками порой мешала ему сосредоточиться и нормально провести розыгрыш.
«В третьем сете Циципас должен был поменять тактику, потом он начал психовать и выкинул мяч в сторону своей команды. Возможно, разборки со своим боксом помешали ему. Не было того Циципаса, которого мы привыкли видеть», — так описал происходящее знаменитый российский теннисист Андрей Чесноков.
Уже после матча подлил масла в огонь и оставил послание для поклонников Рублёва, которые осудили его за некорректные слова. «Дорогие хейтеры, у меня ещё столько поводов для вашего гнева. Просто будьте терпеливы», — написал он.
Теннисные эксперты пытаются разобраться в ситуации. По мнению бывшей первой ракетки мира Джима Курье, вмешательство родных мешает спортсмену полностью раскрыться.
«Родители так многого хотят для него, они хотят помочь ему со стороны, но они просто причиняют боль. Похоже, им нужен сеанс психотерапии, чтобы разобраться во всём этом», — цитирует Курье Sportskeeda.