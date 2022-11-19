Помимо потери «Шлемов», теннисист не попал и на четыре из восьми «Мастерсов», то есть у него было в два раза меньше возможностей набрать очки, чем у его соперников. Но Джокович наглядно показал, кто первая ракетка в мире, и пробился на Итоговый турнир, продолжая феерить там. Дождёмся ли мы его триумфа?