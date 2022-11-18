Медведев, Надаль и Джокович встретились с жёнами и детьми после долгой разлуки, в то время как Фритц и Рууд праздновали победы со вторыми половинками. Море любви в Турине!
Даниилу Медведеву в последние дни пришлось нелегко. Россиянин не смог выйти из группы на Итоговом турнире, хотя у него была впечатляющая поддержка. Жена спортсмена, Дарья, приехала в Турин, чтобы быть рядом с мужем в ответственный момент.
Храбрости девушки можно лишь позавидовать: в октябре Дарья родила ребёнка и ещё только привыкает к роли мамы. Тем не менее она решила занять привычное место на трибунах, чтобы наблюдать за игрой Даниила. Маленькая дочка Алиса смотрела за папой из дома.
Новак Джокович тоже не остался без особой группы болельщиков. Серб досрочно вышел в полуфинал турнира, выиграв два матча подряд. Во время борьбы с Андреем Рублёвым на трибунах присутствовала его супруга, Елена, и дети — сын Стефан и дочка Тара.
Счастью Новака не было предела! Теннисист признался, что семья — главный источник его мотивации. «По-моему, это мой первый матч, который посмотрели и мой сын, и моя дочь — и, конечно, жена. А мы играли чуть больше часа», — рассмеялся спортсмен в послематчевом интервью.
«Так здорово, что они здесь, что они на трибунах, смотрят и, надеюсь, празднуют вместе со мной. Мой сын любит теннис, много тренируется, ему нравится на турнирах. Для него это уникальный опыт. Для дочери, конечно, тоже. И для меня. Я очень благодарен, что они рядом», — добавил он.
Мария Франциска Перелло, суженая Рафаэля Надаля, отважно проследовала за мужем в Турин, чтобы передавать ему свою любовь с трибун. В октябре в семье испанца также произошло пополнение, и вот маленький Рафа Второй уже изучает азы тенниса!
«Всегда было тяжело уезжать из дома. Довольно интересно, что, даже если ребёнку две-три недели, если ты пока не можешь много с ним общаться, ты начинаешь по нему скучать», — говорил Надаль после того, как уехал на «Мастерс» в Париж, теперь же разлука с сыном закончилась, и он по-настоящему рад этому.
Тейлор Фритц уже в полуфинале Итогового турнира! А разделил он свой восторг по этому поводу с верной подругой Морган Риддл. Сногcшибательная красотка отправилась в Турин, чтобы не только поддерживать бойфренда на играх, но и подбирать ему классные костюмы от Армани на ковровых дорожках.
В кругу семьи после победы над Фритцем оказался Каспер Рууд. Норвежец тепло обнялся с родственниками, представителями своей команды и дамой сердца Марией Галлигани. Чертовски милая поддержка от красивой девушки!