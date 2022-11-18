«Так здорово, что они здесь, что они на трибунах, смотрят и, надеюсь, празднуют вместе со мной. Мой сын любит теннис, много тренируется, ему нравится на турнирах. Для него это уникальный опыт. Для дочери, конечно, тоже. И для меня. Я очень благодарен, что они рядом», — добавил он.