Про любовь Рафы к своим «пластиковым помощницам» все давно уже знают, а вот Новак вводит фанатов и специалистов в заблуждение, не раскрывая рецепт «волшебного зелья». Неужели он принимает допинг?
Новак Джокович одолел в финале Уимблдона Ника Кирьоса, при этом серб прошёл непростой путь, сыграв несколько выматывающих матчей. Одним из таких был матч с Тимом ван Рейтховеном, и он завершился скандалом.
По ходу игры теннисисту подали бутылку, из которой он не пил, а что-то вдыхал. Странные манипуляции не на шутку взволновали публику, решившую, что Новак использует запрещённое вещество.
К слову, спортсмен прибегает к подобной тактике не впервые: на Australian Open — 2020 и турнире в Риме в 2021 году он также «подпитывался» от подозрительной бутылочки.
Эксперты долго гадали, какое вещество всё же попадает в организм теннисиста, многие делали ставку на изотоник, но эта информация пока не подтвердилась. Джокович сообщил, что это «волшебное зелье».
Дебаты о таинственном напитке Новака возобновились на парижском «Мастерсе». Всё потому, что непривычно себя вёл тренер спортсмена по физической подготовке Улисес Бадио. Он смешивал что-то с водой на трибунах, а как только заметил камеры, сразу спрятал бутылочку.
Эта нарочитая скрытность вызвала волну вопросов и большой ажиотаж со стороны экспертов и журналистов, а также ничего не понимающих фанатов. Например, теннисный обозреватель Бен Ротенберг возмутился поведением Джоковича.
«Я всегда считал, что в теме, которая касается веществ, принимаемых игроками — особенно по ходу матчей, — должно быть больше прозрачности. Чёрт возьми, язык тела на этом видео странный. Что, по мнению команды Джоковича, надо было скрывать?» — написал он в социальных сетях.
Но не только у Новака трепетное отношение к своим бутылочкам. Рафаэль Надаль также соблюдает определённый ритуал, чтобы побеждать: ёмкости с водой должны стоять логотипами к корту по диагонали и строго на одной линии.
Теннисист всегда использует две бутылочки — сначала пьёт из одной, а затем — из другой. При этом он не любит, когда кто-то нарушает его гармонию. «Никогда не трогайте его бутылочки! Что бы не произошло», — говорил своим болбоям работник «Ролан Гаррос» Дэвид Портье.
В отличие от персонала, соперники используют фетиш Надаля, чтобы помешать ему сконцентрироваться. На турнире в Монте-Карло в 2013 году Маринко Матошевич опрокинул бутылочки Рафаэля, то же самое сделал и Лукаш Росол на Уимблдоне в 2014 году, но теннисисты ничего не добились — испанец их обыграл.