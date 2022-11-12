Россиянка лучше других соотечественниц выступила на международных турнирах. Однако этот год запомнился не только яркими победами, но и громкими скандалами.
Дарья провела суперсезон: в течение года россиянка взяла два титула — в Гранби и Сан-Диего. Кроме того, теннисистка завершила год на восьмой строчке рейтинга WTA — это лучший результат в её карьере.
А до этого Касаткина дебютировала в Итоговом турнире. Туда она квалифицировалась, несмотря на то что довольно рано, в 1/8 финала, проиграла соотечественнице Анне Калинской на последнем регулярном турнире — WTA-1000 в Гвадалахаре.
Соперницы у Дарьи были грозные, и если Кори Гауфф удалось обыграть, то вот сдюжить с первой ракеткой мира Игой Свёнтек и Каролин Гарсией, которая по итогу и стала победительницей чемпионата WTA, россиянка не смогла.
Тем не менее достижения 25-летней Касаткиной перекрывают горечь от её поражений. На «Ролан Гаррос» она впервые вышла в полуфинал «Большого шлема» и справедливо на данный момент считается лучшей теннисисткой России.
А ведь раньше Дарья собиралась завязать с большим спортом — неудачи мучили её. «Думала об уходе из тенниса, но я вернулась на Итоговый уже в качестве участницы, и это потрясающе. Одна и та же ситуация меня сначала чуть не уничтожила, а потом спасла», — объясняла спортсменка.
Желание выступать у россиянки оказалось велико. Даже когда наших спортсменов начали отстранять от международных соревнований, Дарья не растерялась и искренне призналась, что пошла бы на смену гражданства ради турниров.
«Я горжусь тем, что я русская, а там как будет. Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет № 1. И я играю за себя», — говорила она.
Естественно, не всем пришлись по вкусу её слова. Депутат Госдумы Роман Терюшков возмутился поведением теннисистки и пригрозил ей тем, что обратится с заявлением в прокуратуру и Министерство спорта, чтобы отозвать у неё звание заслуженного мастера спорта России.
Да, Касаткина получила его в этом году, и совершенно заслуженно, считают Евгений Кафельников и Шамиль Тарпищев. «Кто её критикует? Общественность, которая из себя ничего не представляет. Дарья очень много сделала для страны», — сказал Евгений.
Дарья действительно очень сильная спортсменка. Например, она вошла в Книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд по количеству твинеров (зрелищных ударов между ног спиной к сетке) в минуту. Сделала 18 успешных попыток. Вау!
Помимо тенниса, Касаткина увлечена другими видами спорта. Она активно болеет за «Барселону» и персонально за футболиста Лео Месси. Дарья очень переживала, когда он перешёл в «ПСЖ».
Что же касается фигурного катания, то оно не чуждо Дарье: спортсменка сравнивала Камилу Валиеву и Александру Трусову, отдавая предпочтение первой. После допингового скандала ученицы Этери Тутберидзе теннисистка оказала ей поддержку.
«Мне куда более обидно за таких детей, как Камила Валиева, у которой был потенциал на все возможные медали. Но ей не повезло больше всех. Вся фигня, которая могла случиться, выпала на её короткий спортивный век», — отметила Касаткина в интервью Ксении Собчак.