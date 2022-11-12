А ведь раньше Дарья собиралась завязать с большим спортом — неудачи мучили её. «Думала об уходе из тенниса, но я вернулась на Итоговый уже в качестве участницы, и это потрясающе. Одна и та же ситуация меня сначала чуть не уничтожила, а потом спасла», — объясняла спортсменка.