«В этом сезоне я научилась проигрывать. Раньше очень агрессивно реагировала после тяжёлых поражений, а теперь могу смириться с проигрышем. Я чувствую, что становлюсь лучше, а это самое главное», — философски заметила спортсменка. Ждём её побед в следующем году!