Белорусская теннисистка прошла непростой путь, состоявший из громких побед и болезненных поражений. Как «королева двойных ошибок» добралась до финала Итогового турнира WTA?
Арина Соболенко, бесспорно, является одной из ярчайших теннисисток современности. Ещё в 2020 году спортсменка умудрилась выбить из топ-10 Серену Уильямс, завоевав турнир в Линце.
А до этого она встретилась в первом белорусском финале с Викторией Азаренко в Остраве. Там Соболенко одержала верх как в одиночном, так и в парном разрядах.
Свой успех теннисистка объясняла присутствием талисмана — татуировки в виде тигра, которая приносит удачу. «Я родилась в год Тигра. Иногда на корте нужно вспомнить, как эти хищники борются до конца», — объясняла она.
Через год результаты спортсменки ещё улучшились. Зимой она выиграла в парном разряде на Australian Open, а затем поднялась на 4-ю строчку рейтинга WTA после победы на турнире в Мадриде над лидером Эшли Барти. А сезон белоруска завершила 2-й ракеткой мира.
Текущий сезон для Соболенко начинался катастрофически: она проиграла на двух турнирах в Аделаиде соперницам, которые были на грани вылета из топ-100. Ребекка Петерсон была 93-й, а Кая Юван и вовсе 100-й.
Во встрече со шведкой Арина была плоха и понимала это: она расплакалась на глазах у арбитра, когда количество двойных ошибок начало зашкаливать, а подача никак не шла. Смотреть на расстроенную теннисистку было невероятно сложно!
Однако Соболенко боролась до конца. На US Open спортсменка чудом смогла пробиться в полуфинал, где её пыл быстро остудила лучшая теннисистка этого сезона Ига Свёнтек. Поражение от неё было болезненным — белоруска снова плакала на пресс-конференции, скрывая слёзы за тёмными очками.
Взять реванш у польки Арина смогла на Итоговом турнире WTA. Соболенко одолела её в полуфинале, до этого пройдя не менее грозных соперниц из топ-3: Онс Жабер и Джессику Пегулу на групповом этапе.
Самый важный матч теннисистке предстояло сыграть с Каролин Гарсией. Увы, удача отвернулась от белорусской тигрицы, которая сломала когти и уступила ей в двух сетах. Так Арина за сезон и не смогла выиграть ни одного титула.
При этом Соболенко третий сезон подряд подтвердила статус королевы двойных ошибок. Спортсменка установила по этому показателю антирекорд года — 428 двойных ошибок в 55 матчах. В среднем это 7,78 за игру.
«Статистика по двойным ошибкам за последние пять лет у Арины неутешительная:
2022 год — 428 (1-е место в WTA-туре за сезон)
2021 год — 338 (1)
2020 год — 166 (1)
2019 год — 350 (2)
2018 год — 299 (4)».
«Думаю, в этом сезоне я была королевой двойных ошибок. Если у вас, ребята, есть вопросы, думаю, мой тренер где-то здесь», — говорила Соболенко. Напомним, после ухода Дмитрия Турсунова теннисистка сотрудничает с Антоном Дубровым.
И всё же провальным этот сезон для белоруски не стал: Арина финишировала пятой в мировом рейтинге, ни разу не выпав из топ-10 на дистанции.
«В этом сезоне я научилась проигрывать. Раньше очень агрессивно реагировала после тяжёлых поражений, а теперь могу смириться с проигрышем. Я чувствую, что становлюсь лучше, а это самое главное», — философски заметила спортсменка. Ждём её побед в следующем году!